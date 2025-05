Sonne lässt sich nach den Gewittern kaum blicken

Die stärksten Blitze wurden am Samstagabend landesweit unter anderem in Trofaiach (Steiermark), Wien, Mattersburg (Burgenland), Volders (Innsbruck-Land) und St. Anton am Arlberg (Tirol) registriert. Für die Bundeshauptstadt sei das „äußerst selten“, schrieb die Unwetterzentrale (UWZ) auf der Plattform X. Das abendliche Gewitter in Wien sei aber „relativ harmlos“ gewesen. „General wird das ein recht gewitteriges Wochenende mit lokaler Unwettergefahr“, hieß es am Samstag.