„Hundertprozentige Sicherheit kann es nie geben“

Freude kommt bei den Verantwortlichen auch beim Blick auf den Besucheransturm seit der Eröffnung am 1. Mai auf. Was natürlich auch am traumhaften Wetter liegt. „Mit den ersten Tagen dürfen wir wirklich überaus zufrieden sein“, verrät Jantscher. Gut 40.000 Besucher werden heuer in der ersten vollen Klamm-Saison seit der Felssturz-Tragödie im Juli 2020 mit neun Verletzten und drei Todesopfern erwartet. „Und die Besucher brauchen wir auch, um den Betrieb wirtschaftlich darstellen zu können.“