Irrer Temperatursturz: Schnee bis auf 1500 Meter!

Der „Sommer“ im April bzw. Anfang Mai ist Geschichte. Nach 30 Grad am Freitag in Innsbruck rasseln die Temperaturen jetzt in den Keller. Am Sonntag darf man noch auf etwas mehr als 20 Grad hoffen, Montag und Dienstag gibt es jedoch nur noch maximal an die 15 Grad. Schnee fällt auf 1500 Meter herab.