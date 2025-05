Comeback von Sabitzer! Und doch bald BVB-Abschied?

Ob Sabitzer allerdings in der kommenden Saison da noch dabei wäre, ist derzeit mehr als zweifelhaft. Wie die „Bild“ berichtet, soll man in Dortmund eher einen Abschied des ÖFB-Legionärs forcieren. Allerdings soll Sabitzer noch die Chance bekommen, sich in den letzten Spielen auf und neben dem Platz zu beweisen. Außerdem soll Trainer Niko Kovac durchaus ein Fan der Spielweise des Österreichers sein – gibt es also am Ende doch noch die Wende?