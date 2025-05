Nach elf Jahren endete Martyrium für Familie

Erst Anfang dieses Jahres endete für die leidgeplagte Familie das Martyrium. Der Österreicher sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Von dort wird er am Montag in den Rieder Schwurgerichtssaal gebracht. Wie es sich vor Gericht anfühlt, weiß der Angeklagte bereits. Er hat vier Vorverurteilungen wegen Körperverletzung und Nötigung – kam aber immer mit einer bedingten Strafe davon. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann jetzt fünf bis fünfzehn Jahre Haft.