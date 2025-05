JJ reist mit dem Zug zum Eurovision Song Contest

Fahrplan beim ESC

Am Montag ist die erste Probe auf der Song-Contest-Bühne geplant, am Donnerstag die zweite. Am Sonntag, 11. Mai, wird der Gesangswettbewerb offiziell eröffnet, am 13. Mai ist das erste Semifinale, das der ORF1 live überträgt. Am 14. Mai wird ein weiteres Mal geprobt, am 15. ist das zweite Semifinale. Österreich hat die Startnummer sechs.