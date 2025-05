„Wollen ein gemeinsames Programm entwickeln“

Zarits will hier bewusst auch Ideen sammeln, die dann in ein neues 10-Punkte-Programm einfließen sollen, um die Volkspartei auch inhaltlich klar zu positionieren. Konkret wird es dabei etwa um Themen wie Gesundheit, Pflege, Verkehr oder Gemeinden, gehen. „Vielleicht werden es auch mehr als 10 Punkte, auf jeden Fall wollen wir dieses Programm am Parteitag beschließen“, kündigt der Obmann an. Der Parteitag, bei dem Zarits auch offiziell zum neuen Vorsitzenden gewählt wird, wird im Herbst stattfinden – voraussichtlich im Oktober.