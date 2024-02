EZB weist Einwände gegen digitalen Euro zurück

Risiken im Vorfeld bekämpft

„Zentralbanken haben dieses Problem jedoch analysiert und Wege gefunden, solche Risiken im Vorfeld zu bekämpfen“, heißt es in dem Blogeintrag, den Cipollone zusammen mit Ulrich Bindseil, Generaldirektor Infrastruktur und Zahlungen, sowie EZB-Berater Jürgen Schaaf verfasst hat. So würden bei einem digitalen Euro die Kombination von Haltegrenzen und dem Fehlen einer Vergütung die Anreize stark verringert, große Summen in einer Digital-Euro-Wallet zu halten.