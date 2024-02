Was es beim Import teurer Technik zu beachten gibt

Wer hierzulande nicht so lange warten möchte und das VR-Headset besser gleich als morgen in den Händen halten bzw. auf der Nase tragen möchte, hat demnach nur eine Möglichkeit: sich in den nächstbesten Flieger in die USA zu setzen, es dort nach entsprechender Konfiguration zu kaufen und zurückzujetten. Dass es allerdings einiges zu beachten gilt, vergessen dabei viele.