Aufstieg fast fix! Kainz-Doppelpack erlöst Köln

Aufstieg schon am Wochenende?

Kurzfristig schien es so, als ob die Mission Aufstieg doch noch in die Hose gehen würde. Doch dann kam der große Auftritt von ÖFB-Legionär Florian Kainz. In der 67. Minute traf der 32-Jährige zum Ausgleich. Köln versuchte daraufhin alles, um das Spiel noch zu drehen, doch gegen tief stehende Nürnberger fanden sie lange Zeit kein Mittel.