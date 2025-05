Auto fährt in PSG-Fans – Fahrer in Gewahrsam

Nach der Fahrt mit einer schweren Limousine in feiernde Fans von Paris Saint-Germain mit drei Verletzten befindet sich der Chauffeur eines Luxus-Taxidienstes in Polizeigewahrsam. Einer der Verletzten werde weiterhin in einer Klinik behandelt, teilte die Polizeipräfektur mit, wie französische Medien am Freitag berichteten.