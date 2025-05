„Papst-Schauen“ in Wien: „Hat‘s Trump geschafft“

In der Wiener Augustinergasse ist am Tag nach der Papstwahl einiges los: Beim Augustinerkloster im Herzen der Stadt haben die Ordensmänner ein Plakat von Leo XIV. aufgehängt: Immerhin ist er einer von ihnen. Immer wieder bleiben Passanten zum „Papst-Schauen“ stehen – und haben so ihre Meinung dazu.