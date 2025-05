Säumel: „Brutal gute Energie in der Mannschaft“

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Man hat gesehen, dass es für Salzburg ein Alles-oder-nichts-Spiel war. Mich freut es, dass wir absolut bereit waren für das Spitzenspiel. In den ersten 30 Minuten ist es gefühlt permanent hin und her gegangen. Wir sind sehr effizient gewesen und wir haben Spieler in unseren Reihen, die den Unterschied ausmachen können. Wir fokussieren uns jetzt auf uns. Wir freuen uns heute brutal über den Sieg gegen eine richtig starke Salzburger Mannschaft. Mich freut es, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass sie bereit ist für den Endspurt und dass mit uns zu rechnen ist. Es ist eine brutal gute Energie in der Mannschaft.“