Künstliche Intelligenz soll den Chefarzt ersetzen

„Doktor ÖGK“ statt „Doktor Google“

Es muss aber auch „an der Zukunft gebaut werden“, mit der Etablierung eines digitalen Tools, dass „Doktor Google“ ersetzen soll. „Wir wollen eine Art ,Doktor ÖGK‘, wo sich die Patienten jederzeit qualitätsgesicherte Informationen holen können.“ Dort wird man die Symptome eingeben können und dann einen Ratschlag bekommen, was man am besten machen soll. „Man muss nicht immer gleich zum Arzt gehen, sondern es gibt auch Situationen, in denen man Hilfe zur Selbsthilfe bekommt, in die Apotheke geht oder vielleicht selbst andere Maßnahmen treffen kann. Wir wollen zudem niederschwellig die Möglichkeit schaffen, dass man mit einem Arzt telefonieren kann, innerhalb von 30 Minuten am Handy. Das ist in anderen Lebensbereichen schon gang und gäbe, dass man über digitale Apps oder über oder Videotelefonie aktiv wird.“