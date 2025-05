Kärntner-Liga-Trainer hört nach nur einem Jahr auf

Historisches Negativerlebnis! ATSV Wolfsberg düste als Zweiter der Kärntner Liga zum Zehnten SAK. Und da kassierte man eine 0:6-Abfuhr. Für die Lavanttaler ist es die höchste Kärntner-Liga-Pleite seit knapp 15 Jahren. Am 15. Mai 2010 ging man in Bleiburg mit 0:7 baden. „Unsere Abwehr war desolat! Wir waren einfach nicht am Platz“, seufzt ATSV-Boss Otto Wegscheider.