SKN St. Pölten neuer Dritter, Horn vor Abstieg

Den Bregenzern gehörten in St. Pölten die Anfangsminuten, die Vorarlberger konnten daraus aber kein Kapital schlagen. So kam der SKN auf und schlug durch Claudy M‘Buyi (25., 39.) im Doppelpack zu. Der Franzose verwertete eine Amoah-Flanke per Kopf und war eine knappe Viertelstunde später aus kurzer Distanz wieder per Kopf zur Stelle. M‘Buyi traf im siebenten Spiel in Folge. 17 Saisontore hat der 25-Jährige zu Buche stehen. Eine Unachtsamkeit von SKN-Torhüter Tom Hülsmann ermöglichte Bregenz den Anschlusstreffer durch Burak Ergin (79.), Elijah Just (84.) schloss aber eine Einzelaktion fünf Minuten später zum 3:1 ab.