Feuerfalle: Ärzte schlagen Alarm bei E-Zigaretten

In den vergangenen Jahren wurde dieser Trend auch an der Klinik in Wien beobachtet: „Wir berichten von einer Serie von sieben Patienten, die zwischen 2016 und 2022 in unserer Abteilung behandelt wurden. Von den sieben Opfern, mussten zwei auch auf der Intensivstation behandelt werden. Zwei Patienten kamen auf eine Normalstation, drei mussten nur ambulant versorgt werden.“