Bankomat-Sprenger: Wer steckt hinter Audi-Bande?

Ein Bild der Zerstörung bot sich am Morgen des 6. März in Graz-Eggenberg: Ein Bankomat wurde in der Nacht davor in die Luft gesprengt – wieder einmal. Es war damals schon der 14. Fall in Österreich in diesem Jahr, mit der jüngsten Tat in der Nacht auf Freitag in Salzburg sind es laut Bundeskriminalamt bereits 19. Wenn die Täter nicht bald gefasst werden, dürften die Höchstwerte aus 2018 (21 Fälle) und 2019 (20 Fälle) schon demnächst übertroffen werden.