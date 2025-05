Absturz von Sowjet-Sonde für Samstag erwartet

Infrastrukturministerium in Kontakt mit Weltraumbehörden

Die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich betroffen sein könnte, „liegt nach aktuellen Berechnungen bei 1 zu 120 Milliarden und ist damit äußerst niedrig“, hielt das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur am Freitagabend fest. Grundsätzlich würden derartige Sonden auf Umlaufbahnen gesteuert, die keine Gefahr bilden, oder in Meeresgebieten gezielt zum Absturz gebracht. „Sollte sich aufgrund weiterer Erkenntnisse eine konkretere Gefahr einer Betroffenheit Österreichs ergeben, wird erneut informiert“, wurde betont. Man sei laufend mit den zuständigen EU-Weltraumbehörden in Kontakt, hieß es.