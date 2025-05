Sane unter Beschuss: „Daran erkennt man Charakter“

„Alle Leute im Regen stehen gelassen“

Nicht gerade die feine Art, wie Weidenfeller findet. „Eigentlich ist es so, dass Leroy Sane alle Leute im Regen hat stehen lassen: die Bayern als allererstes, dann das eigene Management – also Christian Schmid – und dann natürlich auch die Fans. Denn er hatte sich ganz klar geäußert, er will bei Bayern bleiben“, so der 44-Jährige. „Ich finde, daran erkennt man letztlich den Charakter. Für mich ist das das Ebenbild der Gesellschaft, dass man immer wieder seinen Vorteil sucht.“