Deutsche Stadt schwingt Parkgebühren-Hammer

Bisher kostet die Parkgebühr lediglich 30,70 Euro - pro Jahr! Das empfindet die Stadtverwaltung als unverhältnismäßig günstig und will nach eigenen Angaben für Fairness sorgen. Die Höhe der Gebühr richtet sich daher zukünftig nach der tatsächlich in Anspruch genommenen Straßenfläche. Die Mehrzahl der Parkplätze ist in den bewirtschafteten Gebieten in Koblenz nicht markiert, wodurch die tatsächliche Größe der Fahrzeuge relevant ist.