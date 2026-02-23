3. Liga Ost:

5:0 – Leobendorf schießt sich für Rückrunde warm!

Dritte Liga
23.02.2026 16:39
Leobendorf knüpft auch nach der Winterpause nahtlos an den starken Herbst an. Zum Rückrundenauftakt feierte die Fürhauser-Elf einen souveränen 5:0-Auswärtssieg bei der Wiener Viktoria und hält bereits bei 44 Zählern. Die restlichen Spiele wurden alle abgesagt. Im Video gibt es noch einmal das Highlight der Partie.

