Pariser SUV-Geißelung: Verlogen und unlogisch

Ja, natürlich ist es ein Problem, dass viele große Autos in Städten unterwegs sind und auch dort parken. Parkplätze wurden und werden in der Regel für Autos gebaut, wie sie vor 20 und mehr Jahren üblich waren, also viel kleiner. Dass die Autogröße generell ausufert, liegt aber nicht zuletzt auch an immer weiter verschärften Sicherheitsvorschriften. Für private Parkplätze und -garagen gilt die Gebührenerhöhung übrigens nicht.