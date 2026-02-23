Vorteilswelt
Untersuchung läuft

Rassismus-Vorwurf: Benfica-Profi vorerst gesperrt

Champions League
23.02.2026 16:33
Gianluca Prestianni (im roten Dress) soll Vinicius Junior beleidigt haben.
Gianluca Prestianni (im roten Dress) soll Vinicius Junior beleidigt haben.(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die UEFA hat am Montag Benfica-Profi Gianluca Prestianni wegen des Vorwurfs, Real-Madrid-Star Vinicius Junior rassistisch beleidigt zu haben, vorläufig für eine Europacuppartie gesperrt.

0 Kommentare

Damit versäumt der Argentinier das Play-off-Rückspiel der Champions League am Mittwoch beim Klub von ÖFB-Teamkapitän David Alaba. Gleichzeitig betonte der Kontinentalverband, die Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen.

Lesen Sie auch:
Vincent Kompany und José Mourinho
Nach Rassismus-Eklat
Bayern-Coach Kompany schießt gegen Mourinho!
20.02.2026
Rassismus-Vorwurf
Vini Jr. beschimpft? Wirbel bei Benfica gegen Real
17.02.2026

Vinicius Junior hatte vor einer Woche zunächst das Tor zum 1:0-Auswärtssieg Reals gegen Benfica erzielt und danach angegeben, dass er von Prestianni rassistisch beschimpft worden sei. Der Spieler des Klubs aus Lissabon bestritt dies.

Champions League
23.02.2026 16:33
