BMW 5er Touring: Lädt schnell Strom & viel Gepäck

Erst mal kein Benziner

Zum Marktstart stellt BMW einen Diesel und zwei elektrische in die Auslage. Der 48-Volt-Vierzylinder-Diesel im 520d leistet 197 PS und drückt mit 400 Nm kräftig an, wie er uns in der Limousine gezeigt hat. Die ist allerdings 60 kg leichter, weswegen der Touring mit 7,5 Sekunden zwei Zehntel länger für den Standardsprint braucht. Außerdem läuft er nur 220 statt 233 km/h. Beides in der Praxis nicht sonderlich relevant (Allradler fast gleich). Im Sommer folgt dann ein Sechszylinder-Diesel, außerdem zwei Plug-in-Hybride. Ein Benziner ist derzeit nicht angekündigt.