Südtiroler fast enthauptet: Todesrätsel geklärt!

Drogenkonsum bei Rave-Party

Am Abend bzw. in der Nacht vor seinem Tod hatte der junge Mann mit Freunden eine Rave-Party in Barbian besucht. Dabei wurden auch von dem 24-Jährigen verschiedenste Suchtmittel konsumiert. Nach der Einnahme fühlte sich Aaron E. nicht wohl und verließ daraufhin die Feier. Zu Hause angekommen stieg er dann laut Staatsanwaltschaft in seinen Geländewagen und fuhr auf die Alm, wo später seine Leiche gefunden wurde.