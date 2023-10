BMW i5: Letzter großer Wurf vor der Neuen Klasse

Eine halbe Schuhnummer gewachsen

Wie schon seit 1973 bauen sie den 5er weiterhin in Dingolfing, und zwar alle Antriebsvarianten auf einer Linie. Nicht nur deren Zahl ist gewachsen, sondern auch das Auto an sich, und zwar in praktisch allen Dimensionen: So ist es jetzt satte 5,06 Meter lang (plus 10 cm) und 1,90 m breit (+ 3 cm). Obwohl nun in den Elektrovarianten die Batterie im Boden Platz finden muss, wurde der 5er nur 4 cm höher (1,52 m). Der Radstand wuchs um zwei Zentimeter auf drei Meter.