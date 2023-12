Basisdiesel im neuen 5er-BMW - geht sich das aus?

Fahrzit

Wenn man vorher nicht den i5 gefahren hat, kommt einem nichts komisch vor, wenn man in den 520d xDrive einsteigt und den Motor anlässt. Der Antrieb ist kräftig genug, sparsam und leise. Und doch kommt nicht gar so ein BMW-Gefühl auf wie früher. Das Cockpit nimmt den Fahrer nicht so ein, wie das in der Vergangenheit in einem BMW der Fall war. Dennoch ist er ein angenehmer Weggefährte, weil er sich geschmeidig fährt und jeden Komfort bietet. Nun muss BMW nur schleunigst Sicherheit in die digitalen Funktionen bringen. Diese Vielzahl an Problemen ist für ein offizielles Presse-Testfahrzeug ungewöhnlich. Der Antrieb ist jedenfalls absolut ausreichend für den 5er - wer mehr will, kann aber auch mehr bekommen. Die elektrischen und elektrifizierten gibt es schon, im Frühjahr kommt die restliche Palette dazu. Und der Touring.