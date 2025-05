Barca am Boden: „Fußball war sehr grausam zu uns“

Davide Frattesi (Inter-Torschütze):

„Nach dem Spiel in München habe ich gedacht, dass ich so etwas Ähnliches von den Emotionen her nicht mehr erleben werde. Aber das ist das Schöne im Fußball. Es ist Teil meiner Karriere, ich habe immer als Erster an Dinge geglaubt und war der Letzte, der aufgegeben hat. Das ist eine Belohnung für meinen Einsatz und mein Engagement. Nach dem 3:3 hab ich zu Marcus Thuram gesagt, dass wir aufsteigen werden. Beim Torjubel weiß ich nicht, was passiert ist. Ich habe so laut gefeiert, sodass mein Kopf verrückt gespielt hat.“