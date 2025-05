Trump erlaubt Pro-Palästina-Demos bei Klub-WM

Trump von Russland-Ausschluss überrascht

Im Gegensatz zur Klub-WM, an der keine Mannschaft aus Russland teilnehmen wird, hat FIFA-Boss Infantino eine Teilnahme der russischen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko in einem Jahr nicht kategorisch ausgeschlossen. Als Trump durch eine Frage davon überrascht wurde, dass Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine derzeit ausgeschlossen ist, sagte Infantino: „Sie sind bis auf Weiteres ausgeschlossen, aber wir hoffen, dass etwas passiert und Friede passiert und dann lassen wir Russland wieder zu. Das ist das, was wir hoffen.“ Eine Teilnahme Russlands an der schon laufenden Qualifikation für die WM 2026 erscheint derzeit aber unrealistisch.