Yamal: „Ich werde mein Versprechen einlösen!“

Spektakulärer Spielfilm

Der spektakuläre Spielfilm ähnelte jenem vom Hinspiel. Die Italiener legten wie in Barcelona dank Lautaro Martinez (21.) und Hakan Calhanoglu (45.+1/Elfmeter) ein 2:0 vor. Die Katalanen schlugen diesmal erst nach dem Seitenwechsel durch Eric Garcia (54.) und Dani Olmo (60.) zurück. Danach waren es diesmal die Spanier, die vorlegten, dank Raphinha (87.), der mit seinem 13. Treffer im 14. Saisonspiel der „Königsklasse“ den vermeintlichen Siegestreffer erzielte. Verteidiger-Routinier Francesco Acerbi (93.) schoss Inter in bester Torjägermanier in die Verlängerung. Dort avancierte Frattesi zum Matchwinner, er sorgte dafür, dass sein Team am 31. Mai in München im Finale gegen Paris St. Germain oder Arsenal (Hinspiel: 1:0) um den Titel spielt. Barca vergab als Cupsieger und Liga-Tabellenführer die Chance auf das Triple.