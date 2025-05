Play-off-Siege für Edmonton Oilers und Carolina

Die Edmonton Oilers und Carolina Hurricanes sind mit Auswärtssiegen in die zweite Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet. Die Oilers setzten sich am Dienstag zum Start der „best of seven“-Serie in Las Vegas gegen die Golden Knights mit 4:2 durch, die Hurricanes gewannen gegen die Washington Capitals 2:1 nach Verlängerung.