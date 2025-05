Wieder Hausdurchsuchungen bei Benkos Signa

Benko bleibt weiter in U-Haft

Benko war im Jänner in Innsbruck festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt worden. Seither befindet er sich dort in Untersuchungshaft, die bereits mehrmals verlängert wurde. Nach Angaben des Straflandesgerichts erfolgte die neuerliche Prüfung der U-Haft am Dienstag aufgrund eines Antrags auf Enthaftung seitens Benkos Verteidigung vom 25. April.