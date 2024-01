Neugeborenes lag tot in Pub, Polizei sucht Mutter

Pub-Betreiber: „Tut uns wahnsinnig leid“

Die Betreiber des Pubs Three Horseshoes äußerten sich via Facebook zu dem Vorfall: „Wir wissen, dass es aktuell Spekulationen gibt, was an diesem Tag in unserem Lokal passiert ist. Alles, was wir derzeit dazu sagen können, ist, dass es uns wahnsinnig leid tut für alle, die das miterleben mussten.“