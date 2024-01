Neugeborenes lebend in Einkaufssackerl entdeckt

Ein Spaziergänger hat am Donnerstagabend in London eine schockierende Entdeckung beim Gassigehen mit seinem Hund gemacht: Der Brite fand ein neugeborenes Mädchen, das in einem Einkaufssackerl eingepackt und nur in ein Handtuch eingewickelt war - und das bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.