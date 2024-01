Gefährliche Drohung | Schattenmann

Schattenmann. Wie gut hat es vergleichsweise der dritte Kanzleramtsanwärter von der FPÖ: Kanzler gab es noch keine in seiner Partei. An zwielichtigen Figuren mangelt(e) es zwar auch bei den Freiheitlichen nicht wirklich. Auch die bisherigen Regierungsbeteiligungen der Blauen bleiben nicht als große Lichtblicke in Erinnerung. Doch Herbert Kickls Weg an die Spitze ist vorgezeichnet. Gestern, beim großen Neujahrstreffen der Blauen an einem Badeteich nahe Graz signalisierte er in gewohnter Deutlichkeit, dass alle anderen bei den Wahlen in diesem Jahr baden gehen werden, aber sicher nicht die Freiheitlichen. In den Geschichtsbüchern werde einmal stehen, das „Abstreifen der Ketten“ und die „Rückkehr der echten Demokratie“ habe am 13. Jänner in Graz in der Schwarzlhalle begonnen, posaunte Kickl, ehe er zu einem Rundumschlag ohne jede Rücksicht loslegte. Ja, Schattenkanzler sind es nicht, die Kickl am Kurs aufs Kanzleramt im Weg stehen. Im Weg stehen kann er sich nur noch selbst - auch, weil ihn viele selbst für einen Schattenmann halten.