Kickls Show der Extreme: „Die Erlösung ist nahe!“

Er sei „top motiviert“. „Wir werden euch zeigen, wo ihr hingehört“, erklärte Kickl in Richtung Regierungsparteien. „Wir werden den Stier zu Boden ringen.“ Der blaue Obmann rief 2024 zum Schicksalsjahr aus. In den Geschichtsbüchern soll einmal stehen: Die „Rückkehr der Demokratie“ und das „Abstreifen der Ketten“ hätte in der Schwarzlhalle begonnen.