EU prüft Partnerschaft von Microsoft und OpenAI

Die milliardenschwere Beteiligung des US-Softwarekonzerns Microsoft an OpenAI hat die EU-Wettbewerbshüter auf den Plan gerufen. Die Europäische Union wolle prüfen, ob die Investition von Microsoft in den Entwickler der Chatbot-Software ChatGPT möglicherweise der EU-Fusionsverordnung unterliege, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit.