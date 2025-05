DAZN: 13 Klauseln in AGB für unzulässig erklärt

In seinen AGB hatte sich DAZN laut VKI die Möglichkeit gesichert, einseitig die Preise zu erhöhen, wenn sich die „relevanten Bereitstellungskosten ... erheblich erhöhen“. So eine einseitige Preiserhöhung sei aber nur unter besonderen Umständen, die völlig außerhalb des Einflusses des Unternehmens liegen, zulässig. Vom OGH aufgehoben wurde auch eine Anpassung an den deutschen Verbraucherpreisindex, da hier keine Preissenkung vorgesehen war, sollte dieser zurückgehen.