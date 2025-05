Sie spielt Computer und verdient damit gutes Geld

Als Fünfjährige spielte Renée „Nintendogs“ am Nintendo DS. Bei diesem Spiel ist ein kleiner Hund zu betreuen. Später folgten Klassiker wie „Super Mario“, „Sonic“ und auf der Wii „Animal Crossing“ und „Wii Sports“. Mit 14 Jahren lernte sie über einen Freund die Shooter-Serie „Call of Duty“ kennen und kippt schnell in das taktische Zusammenspiel ein. „Ab diesem Zeitpunkt“, sagt sie, „war klar, dass ich Streamerin werden will.“