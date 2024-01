ChatGPT unterstützt jetzt AMS-Berater

Antworten gibt es mitunter auch zu Ausbildungen und zum Gehaltsniveau. Der Berufsinformant richtet sich an Menschen aller Altersgruppen sowie an potenzielle Arbeitskräfte aus Drittstaaten, die in Österreich gebraucht werden. Das führte AMS-Vorständin Petra Draxl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz aus.