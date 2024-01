BMW i7 M70 xDrive: Einfach mal richtig übertreiben

101,7 kWh netto fasst die Batterie jedes i7. Der M70 saugt sie aber am schnellsten leer: Bis zu 23,7 kWh/100 km beträgt der WLTP-Verbrauch, was dann auf eine Normreichweite von 490 Kilometer hinausläuft. In der Praxis bin ich über 2400 Kilometer auf einen Durchschnittsverbrauch (laut Bordcomputer, also ohne Ladeverluste) von 33 kWh/100 km gekommen, inklusive teils fröhlicher Fahrt auf deutschen Bahnen. Ansonsten waren es knapp über 30 kWh/100 km. Das alles wohlgemerkt bei einstelligen Umgebungstemperaturen. Man wird also zumindest im Winter nicht wesentlich mehr als 250 Kilometer zwischen zwei Ladestationen quetschen.