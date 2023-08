BMW i7: Ist er der perfekte Langstrecken-Stromer?

Die Datenlage ist günstiger als die finanzielle: 591 bis 625 Reichweite sollten eigentlich eine Reisezeit ermöglichen, die grob der mit einem Verbrenner entspricht, inklusive Pausen. Okay, zumindest fast. Weil der i7 auf 400, nicht auf 800 Volt fährt, lädt er zwar schnell, aber nicht so rasant wie ein Hyundai oder Porsche. 195 kW Ladeleistung geben die Münchner an, außerdem 38 Minuten für das Laden von 10 auf 80 Prozent. Dafür braucht ein Hyundai Ioniq 6 nicht einmal halb so lang. Okay, dessen Batterie speichert auch nur 77,4, nicht 101,7 kWh, 10 auf 80% heißt dort also auch nur 54 kWh, nicht 71 kWh.