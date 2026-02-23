In Graz verletzt! So geht es KAC-Ass Jensen Aabo

Frau verliert Arme und Beine – wegen Hundespeichel
Der Schock war groß im KAC-Lager, als Abwehrcher Jesper Jensen Aabo in Graz in Minute zehn verletzt vom Eis humpelte. Die „Krone“ weiß, wie es dem Dänen geht und sprach mit ihm über sein Karrierehighlight Olympia. Statt eines Solos wartet nach dem 2:4 in Graz ein Krimi um Platz eins im Grunddurchgang auf die Rotjacken.
Vor exakt einer Woche hatte KAC-Abwehrchef Jesper Jensen Aabo als Kapitän des dänischen Nationalteams sein letztes Match bei den Olympischen Spielen in Mailand. Das Heimspiel gegen Olimpija Laibach hatte der 34-Jährige noch verpasst, weil sein Gepäck nach dem Heimflug von Olympia gefehlt hatte. Und in der ersten Partie nach seiner Rückkehr, bei der 2:4-Niederlage in Graz, gab’s bereits einen großen Schockmoment um Jesper.
