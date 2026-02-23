In Graz verletzt! So geht es KAC-Ass Jensen Aabo

Vor exakt einer Woche hatte KAC-Abwehrchef Jesper Jensen Aabo als Kapitän des dänischen Nationalteams sein letztes Match bei den Olympischen Spielen in Mailand. Das Heimspiel gegen Olimpija Laibach hatte der 34-Jährige noch verpasst, weil sein Gepäck nach dem Heimflug von Olympia gefehlt hatte. Und in der ersten Partie nach seiner Rückkehr, bei der 2:4-Niederlage in Graz, gab’s bereits einen großen Schockmoment um Jesper.