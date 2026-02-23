Messer-Mann (40) vor CDU-Zentrale überwältigt

Daraufhin rückten zahlreiche Streifenwagen an, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und Passanten aus der Gefahrenzone gebracht. Rund 70 Beamte befanden sich im Einsatz.

Den SEK-Kräften gelang es gegen 18.30 Uhr, den Mann zu überwältigen. Er soll nun in ein Krankenhaus kommen.