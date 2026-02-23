Vorteilswelt
Messer-Mann (40) vor CDU-Zentrale überwältigt

Ausland
23.02.2026 20:48
Polizei-Großeinsatz vor der CDU-Parteizentrale in Berlin am Montagabend (Symbolbild).
Polizei-Großeinsatz vor der CDU-Parteizentrale in Berlin am Montagabend (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)
Vor der Parteizentrale der CDU in Berlin hat es am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben haben. Ein Mann hatte ein Messe rin der Hand und drohte, sich umzubringen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) konnte den 40-Jährigen überwältigen. 

Wie ein Polizeisprecher gegenüber der „Berliner Zeitung“ mitteilte, hatte der Mann gegen 17 Uhr selbst die Einsatzkräfte telefonisch kontaktiert und angekündigt, Suizid begehen zu wollen. Zudem behauptete er, Sprengstoff bei sich zu haben.

Daraufhin rückten zahlreiche Streifenwagen an, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und Passanten aus der Gefahrenzone gebracht. Rund 70 Beamte befanden sich im Einsatz.

Den SEK-Kräften gelang es gegen 18.30 Uhr, den Mann zu überwältigen. Er soll nun in ein Krankenhaus kommen.

