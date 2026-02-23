Raphael Pallitsch beendet Hallen-Saison

Der 31-Jährige hatte heuer wirklich Pech! Auf der Rückreise aus dem Trainingslager in Südafrika fing er sich Ende Jänner einen Magen-Darm-Virus ein. Dieser verhinderte schon seinen geplanten Start am 3. Februar in Ostrava, wo er den österreichischen 3000-m-Hallenrekord hatte angreifen wollen. Das Rennen fiel leider flach. Dafür war er aber in Metz am 8. Februar sogar schon fit genug, um über 1500 m großartige 3:36,55 zu laufen. Ein Resultat, mit dem er derzeit für Torun fix wäre.