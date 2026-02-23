Raphael Pallitsch beendet Hallen-Saison

Österreichs Rekordläufer Raphael Pallitsch hat seine Hallen-Saison vorzeitig beendet. Der Burgenländer, der zum momentanen Stand einen Startplatz über 1500 m bei der Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) fix hätte, sah sich durch einen „langen gesundheitlichen Ausfall“ zu diesem Schritt gezwungen. Sein Blick ist jetzt ganz auf die Freiluft-Saison mit dem Höhepunkt der EM in Birmingham im August ausgerichtet.
Der 31-Jährige hatte heuer wirklich Pech! Auf der Rückreise aus dem Trainingslager in Südafrika fing er sich Ende Jänner einen Magen-Darm-Virus ein. Dieser verhinderte schon seinen geplanten Start am 3. Februar in Ostrava, wo er den österreichischen 3000-m-Hallenrekord hatte angreifen wollen. Das Rennen fiel leider flach. Dafür war er aber in Metz am 8. Februar sogar schon fit genug, um über 1500 m großartige 3:36,55 zu laufen. Ein Resultat, mit dem er derzeit für Torun fix wäre.
Und noch ein Virus
Doch dann das nächste Pech! Vom Meeting in Frankreich kehrte er mit einem Virus nach Wien zurück. „Ich muss den wohl in der Halle von Metz eingefangen haben. Womöglich war mein Körper durch die Magen-Darm-Grippe auch noch geschwächt.“
Wegen dieser gesundheitlichen Rückschläge beendete er am Montag seine Hallen-Saison. Natürlich wäre ein Start in Torun höchst reizvoll gewesen. Aber der Zeitraum, jetzt noch topfit für die Hallen-WM zu werden, sei zu kurz gewesen. Der 36-Jährige, der im Vorjahr bei der Indoor-WM in Nanjing sensationeller Siebenter gewesen war, hat natürlich inzwischen auch eigene hohe Ansprüche. Pallitsch: „Ganz salopp ausgedrückt, will ich mich in Torun auch nicht abschlachten lassen…“
Gezielt Richtung Sommer
Er will sich, wenn es dann wieder möglich ist, „ganz gezielt“ auf die Freiluft-Saison mit dem Höhepunkt der Freiluft-EM in Birmingham (10. bis 16. August) vorbereiten. An die letzte EM hat er schließlich auch beste Erinnerungen. In Rom 2024 belegte er über 1500 m mit einem unvergesslichen Spurt den tollen sechsten Platz.
Bisher nur ein Duo fix für die WM
Aus Österreich ist bisher nur ein Duo fix qualifiziert für die Hallen-WM. Enzo Diessl (7,60) und Karin Strametz (8,02) haben jeweils über 60 m Hürden das Direkt-Limit für die Titelkämpfe in Polen erbracht. Bei den Frauen liegen momentan Isabel Posch (60 m), Susanne Gogl-Walli (400 m) und Caroline Bredlinger (800 m) auf einem erforderlichen Platz im Qualifikations-Ranking. Am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften könnten weitere Athleten und Athletinnen hinzukommen – wie zum Beispiel Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley oder Sprinterin Leni Lindner.
