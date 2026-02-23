Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beachtliche Bilanz

154 Millionen! Finanz bittet Betrüger zur Kasse

Österreich
23.02.2026 22:00
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Zumindest ein kleines Loch in der maroden Staatskasse lässt sich damit abdichten: Das Amt für Betrugsbekämpfung im Finanzministerium trieb im Vorjahr 154 Millionen Euro ein – ein deutliches Plus im Vergleich zum Jahr davor. Insgesamt wurden mehr als 7200 Finanzstrafverfahren abgeschlossen.

0 Kommentare

Der jüngste Skandal um manipulierte Registrierkassen in der Gastronomie – die „Krone“ berichtete ausführlich – ist nur die Spitze eines Eisberges, der den redlichen Steuerzahler sauer aufstoßen lässt. Auch in anderen Branchen nehmen es Unternehmer mit ihrer Steuerpflicht nicht allzu genau – in den allermeisten Fällen in betrügerischer Absicht.

Finanzminister Marterbauer (Mi.) mit Staatssekretärin Eibinger-Miedl und ABB-Vorstand Christian ...
Finanzminister Marterbauer (Mi.) mit Staatssekretärin Eibinger-Miedl und ABB-Vorstand Christian Ackerler kämpfen gegen Steuerbetrug.(Bild: Martin A. Jöchl)

Wie zum Beispiel ein Taxi-Unternehmen im Großraum Wien, dass über Jahre hinweg systematisch Umsätze verschleiert und so Abgaben in Millionenhöhe hinterzogen hat. Dem Familien-Clan konnte das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) im Finanzministerium jedoch ebenso das Handwerk legen, wie etwa dem Betreiber von illegalen Glücksspielgeräten in einer Wellblechhütte hinter einer Tankstelle in Wels (OÖ).

Vom Bau-- und Transportwesen, über die Gastronomie bis hin zum illegalen Glücksspiel – diese ...
Vom Bau-- und Transportwesen, über die Gastronomie bis hin zum illegalen Glücksspiel – diese Branchen sind besonders „anfällig“.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, Martin Jöchl, BMF, stock.adobe.com)
Zitat Icon

Wir stehen klar auf der Seite der ehrlichen und redlichen Steuerzahler in diesem Land und lassen keinerlei Toleranz für Betrug walten. 

Finanzminister Markus Marterbauer

Mehr als 400 Scheinunternehmen aufgeflogen
Weitere Fälle, die das ABB in seiner Bilanz für 2025 auflistet, lassen nur so staunen: Mit dem Vertrieb von Anti-Aging-Ergänzungsmitteln rund um den Globus verdiente ein Unternehmer ein Vermögen. Der Staat leider nicht, denn der Verdächtige hinterzog seit den 90er-Jahren Steuern in der Höhe von 3,6 Millionen Euro. „Unfaire Geschäftspraktiken schädigen nicht nur unseren Staat, sondern benachteiligen auch all jene Unternehmen, die sich an die Regeln halten“, erklärt Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. Insgesamt 154 Millionen holte sich die Finanz im Vorjahr von Steuerbetrügern zurück – um 47 Millionen mehr als noch im Jahr davor. Dabei flogen mehr als 400 Scheinunternehmen auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
23.02.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wien
BMF
GastronomieTaxi
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
173.799 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
158.988 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
140.769 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3644 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
981 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Österreich
Missbrauchscausa
SOS-Kinderdorfleiter wieder zurück im Dienst
Beachtliche Bilanz
154 Millionen! Finanz bittet Betrüger zur Kasse
Mehrere Stiche in Hals
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
Appell an Reisende
Gewaltwelle in Mexiko: Außenministerium reagiert
15 Stunden gearbeitet
Helden im Schneetreiben: „Respekt fährt immer mit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf