154 Millionen! Finanz bittet Betrüger zur Kasse

Mehr als 400 Scheinunternehmen aufgeflogen

Weitere Fälle, die das ABB in seiner Bilanz für 2025 auflistet, lassen nur so staunen: Mit dem Vertrieb von Anti-Aging-Ergänzungsmitteln rund um den Globus verdiente ein Unternehmer ein Vermögen. Der Staat leider nicht, denn der Verdächtige hinterzog seit den 90er-Jahren Steuern in der Höhe von 3,6 Millionen Euro. „Unfaire Geschäftspraktiken schädigen nicht nur unseren Staat, sondern benachteiligen auch all jene Unternehmen, die sich an die Regeln halten“, erklärt Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. Insgesamt 154 Millionen holte sich die Finanz im Vorjahr von Steuerbetrügern zurück – um 47 Millionen mehr als noch im Jahr davor. Dabei flogen mehr als 400 Scheinunternehmen auf.