Fahrrad-Mafia: Einbrecher schlugen in Villach zu

Vermutlich Mitglieder einer international organisierten Bande haben wieder in Villach zugeschlagen. Die unbekannten Kriminellen hatten sich am vergangenen Wochenende mithilfe eines Seitenschneiders Zutritt zu den Kellerabteilen in zwei Mehrparteienhäusern verschafft und gleich sieben hochpreisige Fahrräder mitgehen lassen.