Warum Fahrräder das neue Gold der Kriminellen sind

Vier Rennräder und ein Mountainbike im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro: Einbrecher machten jüngst in drei Kellerabteilen einer Wohnanlage in Klagenfurt große Beute. Mittlerweile vergeht in Kärnten kaum ein Tag, an dem die Polizei nicht wegen gestohlener Drahtesel (vorrangig hochpreisige E-Bikes, Mountainbikes sowie Rennräder) ausrücken muss.