Autonome Gondel-Bahn mit Startschwierigkeiten

Die Weisse-Arena-Gruppe hatte in Flims im Kanton Graubünden am Samstag vor Weihnachten den Flemxpress für das breite Publikum geöffnet. Die 120 Zehner-Gondeln fahren nur auf Abruf. Die Fahrt auf der Strecke erfolgt wie gehabt am Seil, in den Stationen bewegen sich die Kabinen dank eines eigenen Elektroantriebes auf jeder Kabine jedoch autonom auf Laufschienen. Werden die Gondeln nicht benötigt, befinden sich diese auch nicht auf der Strecke am Seil.